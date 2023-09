American Horror Story: Delicate, Kim Kardashian consiglia Emma Roberts nel nuovo trailer

American Horror Story: Delicate sta per riportare sul piccolo schermo la celebre serie tv horror creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, con il nuovo, inquietante trailer, che mette a confronto le protagoniste del nuovo capitolo e regala agli spettatori l’attesa data d’uscita della stagione ispirata al romanzo Delicate Condition.

Dopo avervi mostrato i bellissimi poster promozionali di American Horror Story: Delicate, è finalmente giunto il momento di dare uno sguardo approfondito alla nuova stagione della serie horror antologica grazie a un trailer terrificante e pieno di suspense.

Nella clip possiamo notare la presenza di Kim Kardashian al fianco di Emma Roberts in quella che sembrerebbe essere una presenza positiva nella trama della stagione tratta dal libro di Danielle Valentine.

Tutt’altro che rassicuranti appaiono invece il personaggio interpretato da Cara Delevingne e quello della misteriosa donna che sembrerebbe seguire la protagonista della vicenda.

American Horror Story: Delicate segue le vicende di una star di Hollywood che desidera ardentemente diventare madre e di una cospirazione ai suoi danni che lei sente incombere su se stessa e sulla sua maternità.

Il trailer si conclude con la data d’uscita della prima parte della nuova stagione, che debutterà il 20 settembre 2023 negli USA e, in attesa di conoscere la data di pubblicazione italiana, vi lasciamo al bellissimo video e al first look del personaggio di Kim Kardashian in American Horror Story: Delicate.