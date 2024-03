American Horror Story: Delicate, il nuovo poster della serie in attesa della seconda parte

Lo scorso settembre ha debuttato su Disney+ la dodicesima stagione, intitolata American Horror Story: Delicate, e dal 3 aprile sarà disponibile anche la seconda parte. Nel frattempo, è stato pubblicato il nuovo poster della serie con protagonista una delle star, Emma Roberts, a poche settimane dal ritorno della serie.

Come riporta Deadline, la seconda parte di Delicate 'debutterà con un episodio, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì'. Sul set della serie è scoppiato anche uno scandalo transfobico che ha coinvolto Emma Roberts e Angelica Ross.



Le protagoniste della serie sono Kim Kardashian ed Emma Roberts, con Cara Delevingne nel cast. Nella dodicesima stagione di AHS la storia è incentrata sull'attrice Anna Victoria Alcott, che desidera più di ogni altra cosa avere una famiglia.



Mentre il clamore intorno al suo recente film cresce, teme che qualcosa possa averla messa nel mirino, così come il suo desiderio di maternità.

Nel cast di una tra le serie horror più amate dell'ultimo decennio troviamo Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Denis O'Hare, Cara Delevingne, Julie White e Maaz Ali.

Chiaramente, la presenza di Kim Kardashian in AHS ha attirato i fan e l'attenzione dei media. Siete pronti per tornare nel mondo di American Horror Story, la serie FX prodotta da Ryan Murphy? Mancano pochi giorni alla messa in onda dei nuovi episodi dello show antologico inaugurata nel 2011.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 STEELBOOK (4K UHD) è uno dei più venduti di oggi.