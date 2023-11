American Horror Story Delicate: svelata la data italiana per la serie con Kim Kardashian

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha finalmente svelato ai fan di American Horror Story quando arriverà in Italia la nuova incarnazione della popolare serie tv cult, American Horror Story: Delicate, con protagonista la superstar Kim Kardashian.

Il nuovo capitolo della serie franchise di successo debutterà in Italia il 29 novembre sulla piattaforma streaming, con i cinque episodi della prima parte della nuova stagione che arriveranno a cadenza settimanale. Non si hanno notizie in merito alla seconda parte, quindi assicuratevi di rimanere sintonizzati sui canali di Everyeye per non perdervi i prossimi aggiornamenti.

American Horror Story è una serie horror antologica creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Dal 2011, i creatori hanno ridefinito il genere horror con stagioni che hanno avuto al centro un manicomio inquietante, una congrega di streghe, un freak show itinerante, un hotel infestato e persino l’apocalisse. La serie televisiva ha dato vita a una moltitudine di fan sfegatati che aspettano con ansia le storie e i terrori del capitolo successivo, ed è stata candidata e vittoriosa di numerosi premi Emmy e Golden Globe, diventando pioniera del formato moderno delle miniserie: ancora oggi è lo show con episodi da un'ora più longevo nella storia di FX, con 11 stagioni all’attivo e con un rinnovo confermato fino alla tredicesima.

Per altri contenuti guardate il primo trailer di American Horror Story: Delicate.