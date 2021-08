American Horror Story: Double Feature, gli alieni protagonisti del nuovo poster dello show

Il 25 agosto tornerà sugli schermi American Horror Story con la sua decima stagione, Double Feature, che raddoppierà la dose di horror con due filoni tematici. Scopriamo insieme il nuovo poster promozionale.

Red Tide e Death Valley; spiaggia e mare, alieni e... Vampiri?

La decima stagione di American Horror Story, come promesso anche dal titolo, è tutta all'insegna della dualità, tanto che come ci anticipava anche il trailer di American Horror Story: Double Feature sarà suddivisa in due parti (Red Tide e Death Valley, per l'appunto).

Come saranno strutturate queste due parti e quali collegamenti vi saranno tra di loro non ci è ancora dato saperlo, ma il nuovo poster promozionale anticipa uno scontro tra quelli sembrano essere un misto tra un vampiro e una creatura marina (?) su uno sfondo composto da un terreno arido e un mare in tempesta.

La presenza degli alieni nella nuova stagione era stata a lungo teorizzata dai fan, che sperano di trovarvi anche delle connessioni (e possibilmente una qualche sorta di crossover) con la seconda stagione di AHS, Asylum, dove si era fatta per la prima volta menzione di creature extraterrestri.

Non ci resta però che attendere fine mese per scoprire cosa Ryan Murphy e colleghi hanno in serbo per noi questa volta.

Secondo voi cosa accadrà nei nuovi episodi? Fateci sapere nei commenti.