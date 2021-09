American Horror Story: Double Feature, ecco gli alieni nel nuovo trailer della serie!

FX ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di American Horror Story: Double Feature, decima stagione della serie antologica di Ryan Murphy che come abbondantemente preannunciato prevedrà anche la presenza degli alieni, cui possiamo dare uno sguardo ravvicinato proprio in quest'ultima anteprima e scoprire le loro fattezze inquietanti.

Nel filmato scopriamo che gli alieni sono arrivati sulla Terra negli anni Sessanta e nascosti dal governo statunitense in quella nota come Area 51 e che da allora hanno condizionato l'esistenza dei cittadini confinanti la zona. Da qui anche il nome di questa seconda e attesa parte della stagione denominata Death Valley. L'esordio della seconda parte è previsto per il prossimo mercoledì. Ricordiamo che gli episodi di American Horror Story sono disponibili in streaming su Disney+ nella sezione per adulti Star.

In una precedente intervista, uno dei volti storici della serie Sarah Paulson ha parlato del suo futuro in American Horror Story. L'attrice infatti non è sicura di tornare a recitare nella serie antologica dopo svariati anni passati a ricoprire ruoli da protagonista nello show. "Non lo so. È la prima volta in circa tre anni che non lo so. Penso che questa sia la mia ultima stagione in American Horror Story, probabilmente. Voglio dire, davvero non lo so. Ogni volta che viene a propormi un personaggio stravagante, tendo a dire: 'Sì, facciamolo!' Quindi, non lo so. Questa è la prima volta. Insomma, vedremo."

Sappiamo che Ryan Murphy è al lavoro su nuovi spin-off di AHS, ma per Sarah Paulson rinunciare a American Horror Story deve essere qualcosa di molto difficile. "Penso che sia la cosa più straordinaria che Ryan abbia creato e vorrei continuare a farne parte" ha raccontato qualche tempo fa. "Una volta gli ho ho detto che mi piacerebbe fare qualcosa con i vampiri nello spazio quando avrò 99 anni, e spero che lo show sia ancora in corso."