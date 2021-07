American Horror Story: Double Feature, ecco il trailer, il poster e la data di uscita!

FX ha diffuso il primo trailer di American Horror Story: Double Feature, decima stagione dello show creato da Ryan Murphy. La serie debutterà il mese prossimo e sappiamo che la nuova stagione tratterà due, terrificanti, storie diverse.

Potete dare un'occhiata al trailer nel video qui sopra, le due storie di Double Feature si chiamano "Red Tide", che sarà ambientato in una sorta di spiaggia, e "Death Valley", che sembra essere ambientato altrove.

La prima storia vedrà protagonista una creatura che sembra un mix tra un mostro marino e un vampiro, mentre nella seconda vedremo un alieno.



Il trailer di Double Feature diventa piuttosto strano quando l'alieno e la creatura iniziano a baciarsi, il che si adatta perfettamente allo stile di Ryan Murphy e alle precedenti stagioni di AHS, anticipando che le due storie si uniranno ad un certo punto.

Recentemente è stato svelato il titolo della premiere di American Horror Story: Double Feature, la trama della stagione afferma semplicemente: "Una collisione di terrore come non l'avete mai vista".



La nuova stagione di American Horror Story presenterà un mix di volti nuovi e star del franchise di ritorno. Il cast di Double Feature include Denis O'Hare, Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Macaulay Culkin, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Leslie Grossman, Angelica Ross, Finn Wittrock, Ryan Kiera Armstrong e Neal McDonough.

La produzione ha dovuto sospendere le riprese all'inizio di questo mese per un test COVID-19 positivo sul set, ma sembra comunque essere ancora sulla buona strada per debuttare alla fine di questo mese. Non dimenticare di dare un'occhiata anche all'inquietante poster della serie in calce alla notizia che Murphy ha condiviso sui social.



American Horror: Double Feature arriverà su FX a partire dal 25 agosto. Vi lasciamo con la nostra classifica delle stagioni più belle di American horror Story, fateci sapere cosa pensate di questo trailer nei commenti!