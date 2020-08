American Horror Story, Emma Roberts in dolce attesa: avrà un maschietto

Dopo aver annunciato a giugno la sua gravidanza, Emma Roberts, star di American Horror Story, non aveva ancora pubblicato sui social immagini della sua dolce attesa. In un recente post su Instagram, l'attrice ha mostrato per la prima volta il pancione, rivelando anche il sesso del nascituro, che sarà un maschietto.

Nel post, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, sono presenti tre immagini: nella prima, Emma Roberts è da sola, seduta su un divano, con le mani in grembo, e nelle altre due è insieme al suo compagno, Garrett Hedlund, tra i protagonisti di Triple Frontier e Tron: Legacy. La didascalia sembra togliere ogni dubbio: "Io... e i miei due ragazzi preferiti", con due cuoricini azzurri a conferma che il figlio della coppia sarà un maschio.

Tra i molteplici commenti di fan e personaggi famosi, non passa inosservato quello di Julia Roberts, zia di Emma, che ha scritto "Love you" e inserito una tenera emoji. Non mancano le felicitazioni, tra le altre, dell'attrice Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), della tennista Venus Williams, della top model Lily Aldridge, mentre Lea Michele, che ha recitato con Emma Roberts in Scream Queens e che a sua volta ha da pochi giorni dato alla luce un bebè, ha commentato: "Sarai la migliore delle mamme. Ti voglio bene Em!"

Per quanto riguarda American Horror Story, il co-creatore della serie Ryan Murphy ha recentemente rivelato che la produzione della stagione 10 partirà a ottobre.