American Horror Story: Evan Peters rivela le sue puntate preferite

Nonostante non sia presente nella stagione attualmente in onda della serie antologica horror, Evan Peters è sempre rimasto molto legato ai fan dello show. Così mentre American Horror Story: 1984 è arrivata ad un punto cruciale, l'attore ha deciso di rivelare le sue cinque puntate preferite.

L'episodio che andrà in onda stasera sarà il numero 100, per festeggiare l'occasione Entertainment Weekly è riuscita ad intervistare l'attore, riuscendo così a conoscere i nomi delle puntate a cui Evan Peters è più legato: la prima è "Rubberman", facente parte della prima stagione intitolata "Murderhouse", in cui scopriamo che è proprio il suo personaggio il responsabile di molti degli assassini avvenuti nella casa, "Welcome to Briarcliff", che ha dato il via ad "Asylum", che introduce Kit Walker, paziente del terribile manicomio, "Monsters among Us", puntata di "Freak Show" in cui possiamo fare la conoscenza di Elsa Mars e Jimmy Darlinig, "Devil's Night" della stagione denominata "Hotel", e infine l'episodio di "Cult" intitolato "Charles (Manson) in charge" in cui l'eclettico attore ha interpretato il serial killer.

Come potete vedere la lista non comprende la serie attualmente in onda, forse a causa della pausa dallo show che ha deciso di prendere l'attore, ma i fan potranno comunque rincuorarsi grazie al ritorno di una star in American Horror Story: 1984.