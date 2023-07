American Horror Story, il first look al personaggio di Kim Kardashian conquista il web

L'universo dark di American Horror Story si tinge di rosso ciliegia nel primo teaser ufficiale della dodicesima stagione dell'amatissima serie di Ryan Murphy. Se AHS ha contributo nei lunghissimi anni di collaborazione con FOX a lanciare sul piccolo e grande schermo nomi come Evan Peters e Taissa Farmiga, ad oggi la serie TV vanta nomi affermati.

Non del cinema però. Nel cast della dodicesima stagione di American Horror Story c'è un nome che ha scatenato un'ondata di polemiche dai primi rumor: Kim Kardashian, imprenditrice e star del reality Le Kardashians su Disney+. La serie horror, infatti, fin dalle prime stagioni si è distinta per un livello altissimo di recitazione vantando attori dal calibro di Jessica Lange, Angela Bassett e l'iconica Sarah Paulson e la presenza di un nome lontano dal mondo del cinema come quello di Kim Kardashian ha fatto storcere qualche naso. Dal canto suo, Kim Kardashian ha dichiarato di aver preso lezioni di recitazione per interpretare una donna tanto elegante quanto terrificante che, secondo quanto suggerisce il trailer dove proprio Kardashian, dal look ossigenato, culla in braccio un bambino potrebbe essere la protagonista accanto a Emma Roberts, veterana della serie, e la modella Cara Delavigne.

American Horror Story 12, a differenze delle precedenti stagioni, si baserà sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine portando sul piccolo schermo la storia di un'attrice indipendente che tenta ad ogni modo di rimanere incinta attraverso la fecondazione in vitro anche se sembrerebbe che sinistre coincidenze mirino ai suoi tentativo di crearsi una famiglia. Quando ci riesce, però, il medico la annuncia di aver avuto un aborto spontaneo: la protagonista, Anna, non gli crede sentendo ogni giorno qualcosa che cresce in lei arrivando a credere che questo bambino sia qualcosa di oscuro.

La nuova stagione della serie firmata da Ryan Murphy dovrebbe arrivare entro il 2023 malgrado lo sciopero WGA.