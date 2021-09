American Horror Story, quanto guadagnano i protagonisti? Il cachet del cast

American Horror Story tornerà presto sui nostri schermi con la stagione 10 su Disney+. La serie antologica di Ryan Murphy è un prodotto di successo nel suo genere, e conta un cast molto nutrito. Quanto hanno guadagnato i protagonisti negli anni?

Nel cast ricordiamo nomi come Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts, o star come Lady Gaga. Ma in verità la lista degli attori è molto numerosa, e vede alcune aggiunte e piccoli cambiamenti di stagione in stagione. Adesso proviamo a fare una valutazione di quanto potrebbero aver guadagnato i personaggi dalle informazioni che abbiamo.

Sicuramente lo stipendio dei protagonisti, dall'inizio dello show ad oggi, dovrebbe essere cresciuto, soprattutto per chi nello show c'è da anni ormai. Tuttavia non si dovrebbe trattare di un cambiamento sostanziale, anche perché bisogna considerare che il budget della serie non è aumentato molto: dalla quinta alla nona stagione è cresciuto di "soli" quattro milioni.

Sul web si dice che in linea di massima i protagonisti dovrebbero guadagnare tra i 125k ai 200k di dollari a episodio. Gli attori secondari, invece, dovrebbero percepire una cifra di 75k di dollari. Tuttavia, per star come Lady Gaga, si è parlato anche dell'aggiunta allo stipendio di un bonus di 500k di dollari, naturale se si considera il personaggio di cui stiamo parlando.

Certo si tratta di supposizioni nate sul web, ma considerando gli stipendi medi che il network investe su attori di altre serie, è del tutto plausibile. Insomma, niente a che vedere con le paghe faraoniche concesse ad attori di altri show. Basti pensare, ad esempio, a quanto guadagna Jim Parsons di The Big Bang Theory!

Intanto i fan attendono l'arrivo di American Horror Story: Double Feature, che dovrebbe debuttare ad Ottobre su Disney+!