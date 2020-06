American Crime Story, ecco l'incredibile trasformazione di Sarah Paulson

La star di American Crime Story, Sarah Paulson, non è certamente nuova a trasformazioni estreme per il suo lavoro. In passato l'abbiamo vista ricoprire ruoli memorabili che le hanno radicalmente modificato i connotati come le gemelle siamesi in Freak Show, la nota Hypodermic Sally di Hotel, nonché la Cordelia di Coven sfregiata agli occhi.

Ora, un nuova incredibile trasformazione è in programma, come ha rivelato al Jimmy Kimmel Live questa settimana. L'attrice cambierà totalmente il suo aspetto per interpretare Linda Tripp in American Crime Story: Impeachment.

Linda Tripp è una funzionaria americana che ha avuto un ruolo di grande importanza nello scandalo Clinton-Lewinsky del 1998. La Tripp ha segretamente registrato le telefonate riservate di Monica Lewinsky con Bill Clinton, rivelando così i dettagli intimi della loro relazione e generando le accuse di impeachment per il presidente.

"L'interpretazione di questo personaggio richiederà molti cambiamenti. Indosserò varie protesi e anche accessori per la trasformazione del corpo", ha spiegato Paulson a Kimmel durante la loro conversazione.

L'attrice ha anche studiato molto intensamente il personaggio, senza però riuscire ad incontrarla. Linda Tripp è infatti morta di recente dopo una breve battaglia contro il cancro del pancreas all'età di 70 anni. "Non so se avrei mai incontrato Linda o se Linda sarebbe stata disposta a fare qualcosa del genere, ma ho ricevuto tanti messaggi quando lei è morta quasi come se fossi morta io stessa", ha spiegato.

"È stato strano perché ho trascorso così tanto tempo a leggere tutti questi libri su di lei e a lavorare su me stessa per interpretarla al meglio. Ero totalmente immersa nel suo mondo. Mi ha fatto davvero molto male".

Anche se per American Horror Story 10 bisognerà ancora attentere, Sarah Paulson è di recente salita alla ribalta anche per le accuse mosse a J.K. Rowling. L'attrice non ha visto di buon occhio le sue parole contro i trans.