American Horror Story: le inquietanti immagini dei protagonisti dell'ottava stagione

American Horror Story: Apocalypse, attesissimo crossover fra Murder House e Coven, è finalmente pronta a debuttare su FX. Nulla si sa di questa nuova stagione, al di là di quello che è stato mostrato nel trailer. E per aumentare l'attesa e creare ulteriore suspence sono state diffuse nuove foto dei protagonisti di quest'ottava stagione.

Quasi ogni personaggio mostrato dalle foto è nuovo. Come ha svelato il trailer Sarah Paulson interpreterà diversi ruoli, fra cui Cordelia Foxx, già vista in Coven, Billie Dean Howard, medium di Murder House, e Ms. Wilhemina, leader del culto satanico intorno al quale si concentrerà la trama dell'ottava stagione.

Nelle foto vengono mostrati anche altre 'vecchie' conoscenze dello show come Evan Peters e Kathy Bates.

Anche Evan Peters interpreterà più ruoli: Mr. Gallant e il killer fantasma di Murder House, Rubber Man. Mentre Kathy Bates sarà Ms. Miriam Mead. Nel cast anche Leslie Grossman (Coco St. Pierre Vanderbilt), Billie Lourd (Mallory), Adina Porter (Dinah Stevens), Ashley Santos (Emily), Kyle Allen (Timothy Campbell) e Cody Fern (Michael Langdon, baby satana di Murder House diventato adulto). La serie, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe. In Italia l'ottava stagione di American Horror Story andrà in onda su Fox. Negli Stati Uniti sul canale via cavo FX.