American Horror Story: Jessica Lange fa una classifica delle stagioni

Jessica Lange è stato uno dei volti più rappresentativi di American Horror Story, prima di lasciare la serie e passare la fiaccola a Sarah Paulson. L’attrice è ritornata per Apocalypse, il titolo dato all’ottava stagione, e ha anche s spiegato i motivi del ritorno. Ma quali sono le sue stagioni preferite?

Nel corso di un’intervista con Gold Derby, è stato chiesto a Jessica Lange di stilare una classifica delle cinque stagioni in cui ha recitato. L’attrice, che tra i vari premi ottenuti in carriera può vantare ben 2 Oscar, è stata onesta rivelando anche cosa non le è piaciuto. La classifica, però, conta solo quattro posizioni perché la Lange ha ammesso di non aver ancora visto Apocalypse, dove ha ripreso il ruolo di Constance Langdon.

Ma ecco dunque la classifica:

4) Coven: "fui sbalordita per la candidatura all'Emmy quell'anno. La Parte era molto ben scritta. Però nel complesso non mi piaceva, così come la storia che stavamo raccontando. Non è una delle mie stagioni preferite".





3) Murder House: La Lange ha confessato di avere un debole per la prima stagione, per cui venne candidata sia all'Emmy che al Golden Globe. Nonostante ciò, finisce sul gradino più basso del podio.





2) Freak Show: Nella quarta stagione ha interpretato Elsa Mars, la proprietaria di un circo di fenomeni da baraccone ormai morente e l'attrice ha confessato che le è piaciuta molto già "per la sola esperienza di farla".





1) Asylum: Anche se Freak Show è stata l'esperienza che ha preferito, la Lange non ha potuto fare a meno di ammettere che Asylum "è stata la stagione migliore".

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con la classifica di Jessica Lange?

Intanto, FX ha fatto le cose in grande e ha sottoposto alla giuria degli Emmy ben 19 candidati.