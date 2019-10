American Horror Story, Jessica Lange ha rifiutato di partecipare alle scene gore

Jessica Lange è tornata a collaborare con Ryan Murphy per The Politician, la serie da poco uscita su Netflix. Parlando con Screen Rant della sua nuova esperienza, però, l'attrice ha rivelato un dettaglio inedito dei suoi ruoli in American Horror Story.

La Lang ha partecipato a cinque stagioni della serie antologica targata FX, ma nonostante la natura spesso gore dello show non ha mai preso parte a scene violente.

"Ci sono cose che, ve lo dico, non farò mai" ha raccontato l'attrice durante l'intervista. "Ma siamo arrivati a una sorta di accordo. Ad esempio, in American Horror Story, i miei personaggi non hanno mai dovuto... In quei quattro anni, non sono mai stata coinvolta nell'aspetto gore della serie. Ho detto fin dall'inizio che non volevo. A me interessava il pericolo psicologico. Sapete, i fallimenti. Ma non volevo fare le altre cose. E lui lo ha sempre rispettato. Quindi mi dava cose come una canzone di Bowie da cantare, il che è stato un grande compromesso."

La nona stagione della serie, intitolata American Horror Story: 1984, ha esordito negli Stati Uniti lo scorso settembre e si prepara ad arrivare in Italia da novembre. Per saperne di più vi rimandiamo al trailer ufficiale di AHS: 1984.