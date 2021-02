American Horror Story, John Carroll Lynch sul futuro: 'Sono al servizio di Ryan Murphy'

Si torna sempre dove si è stati bene: sul fatto che John Carroll Lynch si sia trovato bene in American Horror Story possono quindi non esserci dubbi, visto il numero di personaggi interpretati dall'attore di The Founder e Il Processo ai Chicago 7 nel corso delle varie stagioni della serie ideata da Ryan Murphy.

Apparso per la prima volta nel corso della quarta stagione dello show antologico (era il 2014 quando Lynch fu ingaggiato per American Horror Story), il nostro non farà ritorno però per questa imminente decima stagione della popolarissima serie horror.

L'attore non ha però chiuso le porte ad un suo possibile ritorno in futuro, dichiarandosi a completa disposizione di Ryan Murphy e della produzione: "Sono al servizio di Ryan Murphy, in qualunque momento dovesse chiamarmi cercherò di fare del mio meglio, perché mi ha assegnato alcuni dei personaggi più complicati della mia carriera. Mr. Jingles in 1984 è stata l'esperienza più sorprendente che io abbia mai vissuto sullo schermo, è stato davvero difficile. Sarei felice di tornare" ha spiegato Lynch.

L'attore ha poi rivolto un sentito elogio al creatore dello show: "Ryan ha creato l'equivalente di una compagnia teatrale, con degli attori di una qualità che difficilmente vedi sul piccolo schermo". A proposito di ritorni, nella nuova stagione di American Horror Story ci sarà anche Frances Conroy; Sarah Paulson, invece, ha svelato alcuni dettagli della decima stagione di American Horror Story.