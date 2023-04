American Horror Story: Kim Kardashian nel cast della 12esima stagione della serie

Come rivelato in esclusiva dall'Hollywood Reporter, Kim Kardashian farà il suo debutto come attrice nella 12esima stagione di American Horror Story, celebre serie antologica di Ryan Murphy che viene trasmessa da FX (in Italia le stagioni sono disponibili su Disney+). L'imprenditrice e influencer si unisce quindi alla già confermata Emma Roberts.

"Kim è tra le più grandi e brillanti star televisive del mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia di AHS", ha dichiarato Murphy in una dichiarazione a THR. "Emma e io siamo entusiasti di collaborare con questa vera forza della nostra cultura. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e anche terrificante appositamente per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto".

Murphy e la Kardashian sono amici e si dice che il prolifico produttore televisivo e regista sia rimasto impressionato dalla sua conduzione del Saturday Night Live nel 2021. L'estate scorsa hanno iniziato a parlare di un ruolo scritto appositamente per lei per il suo debutto in una serie televisiva. I dettagli sui ruoli della Kardashian e della Roberts sono stati tenuti segreti, e la conferma sul coinvolgimento della Kardashian è apparsa solo nelle ultime ore attraverso un criptico post su Instagram dall'account dell'influencer, che si dà il caso sia l'ottavo più seguito al mondo.

Questa mossa da parte della Kardashians vede così consolidare il suo rapporto con la Disney dopo l'uscita di The Kardashians su Disney+, ormai giunta alla Stagione 3.

Nella stagione 11 di American Horror Story abbiamo visto invece il ritorno di Zachary Quinto.

A differenza delle precedenti iterazioni di AHS, però, c'è almeno qualche dettaglio su cui basarsi. Per la prima volta nella storia dello show, questo si baserà su materiale pre-esitente. La stagione si intitola Delicate ed è basata, almeno in parte, sull'imminente romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition. In uscita ad agosto per Sourcebooks Landmark, il romanzo è descritto come un thriller avvincente su una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non arrivi a conclusione.

L'autrice Andrea Bartz ha descritto Delicate Condition come "l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno".

La Roberts, che fa parte del cast fisso di AHS dal 2013 (a partire da Coven), è apparsa anche nelle stagioni Freak Show, Cult, Apocalypse e 1984. Ritorna al franchise dopo una pausa di quattro anni. Feiffer ha assunto la direzione dello show, dopo aver scritto in precedenza su Dear Edward, Roar, Kidding e sempre per Murphy la serie Impeachment: American Crime Story.