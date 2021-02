American Horror Story, Lily Rabe confronta Murder House con l'imminente stagione 10

Come da tradizione, anche la prossima stagione di American Horror Story rimane avvolta nel mistero. La decima stagione è ancora un grande punto interrogativo e le uniche certezze provengono dal cast, con i nomi di alcune star delle stagioni precedenti che torneranno anche in questo nuovo ciclo di episodi, tra cui Lily Rabe.

Veterana di American Horror Story, essendo comparsa in tutte le stagioni tranne la settima, Lily Rabe ha parlato della nuova stagione:"Ryan Murphy, il creatore di AHS, è una delle migliori persone con cui lavorare. C'è una ragione per cui coloro che lavorano per lui continuano a lavorare per lui. Non posso credere che questa sia la decima stagione. Penso che avere così tante persone che tornano in questa nuova stagione conferisce questa sensazione di tornare a casa. Puoi raccontare una nuova storia, interpretare una nuova parte, ma la spina dorsale della cosa è solida ed è meraviglioso entrare di nuovo nella sandbox e avere Ryan al timone. Sono entusiasta di questa nuova stagione e non è solo quello. Puoi sentire l'energia del set. Proprio come ci si sentiva nella prima stagione" ha confessato Rabe.



Gli altri membri del cast confermati che si uniscono a Lily Rabe sono Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Angelica Ross, Frances Conroy e Finn Wittrock. Un ritorno d'eccezione sullo schermo sarà quello di Macaulay Culkin. Sappiamo che la decima stagione non sarà l'ultima stagione della saga horror di Ryan Murphy.

Sarah Paulson ha svelato un dettaglio del suo personaggio in American Horror Story 10 mentre un'ex star di AHS come Emma Roberts è diventata mamma.