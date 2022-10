American Horror Story: New York City, ecco i nuovi character poster della stagione 11!

Solo alcuni giorni fa vi abbiamo rivelato la data di uscita di American Horror Story: New York City e ora, FX ha anche rilasciato dei nuovi character poster che ci permettono di immergerci completamente nelle atmosfere di questa nuova stagione.

American Horror Story 11, come ci dice lo stesso titolo, è ambientata nella New York negli anni '70 dove un serial killer mette seriamente in difficoltà la comunità LGBTQ+ interpretata da Zachary Quinto (Sam), Billie Lourd (Hannah), Patti LuPone (Kathy), Isaac Powell (Theo Graves), Sandra Bernhard (Fran), Charlie Carver (Adam Carpenter), Russell Tovey (Patrick Read), Leslie Grossman (Barbara Read), Denis O'Hare (Henry) e Joe Mantello (Gino Barelli).

Non abbiamo ancora molti dettagli a riguardo, ma l'abbigliamento e gli accessori che potete vedere nei poster presenti in calce alla notizia, fanno pensare che ci sarà un forte collegamento con il BDSM e altre pratiche sessuali che hanno a che vedere con pratiche erotiche basate sul dolore e la sottomissione del partner.

A differenza di quanto accaduto nelle stagioni precedenti, la location che da il nome a questa nuova stagione di American Horror Story, suggerisce che la serie non sarà rintanata in singoli luoghi spettrali come accaduto nelle stagioni precedenti ma che, potrà contare su un prospettiva assai più estesa come quella della Grande Mela.