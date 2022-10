American Horror Story: New York City, le prime immagini del ritorno di Zachary Quinto

American Horror Story tornerà finalmente in onda questo mese e vedrà la partecipazione di alcuni attori veterani della serie antologica e alcuni dei preferiti dai fan delle stagioni precedenti. American Horror Story: New York City, infatti, vedrà il ritorno di Zachary Quinto, che mancava all'appuntamento con la serie di Ryan Murphy da nove anni.

Tra gli altri ritorni anche quelli di Billie Lourd, Leslie Grossman, Patty LuPone, Rebecca Dayan, Nico Greetham, Isaac Powell, Sandra Bernhard e Denis O'Hare.

I nuovi arrivati in AHS sono invece Joe Mantello, Russell Tovey e Charlie Carver. Entertainment Weekly, oltre ai primi poster ufficiali di New York City, ha anche condiviso nuove immagini di Tovey, che interpreta Patrick, e di Carver, che interpreta Adam. Come negli anni precedenti, i dettagli sulla stagione 11 sono stati mantenuti segreti. Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray, Manny Coto, Jennifer Salt e Our Lady J sono i produttori esecutivi di American Horror Story: New York City.

Il presidente di FX John Landgraf ha precedentemente rivelato che NYC non sarà come la stagione 10, che era divisa in due storie: "Red Tide" e "Death Valley". La prossima undicesima stagione sarà un'unica storia che sarà ambientata in diverse linee temporali.

"Quello che posso dirvi è che il concetto della Stagione 11 è un'unica storia", ha detto Landgraf. "In realtà si svolge in diverse linee temporali, ma è un unico soggetto, una sola storia, con un inizio, una parte centrale e una fine, come molte delle storie precedenti. Penso che sia stato molto bello", ha detto. "Mi piaceva il formato delle due storie più brevi [della stagione 10]. Ma mi piace molto anche questa idea. Penso che sia davvero forte".

Sarah Paulson, storica interprete del franchise, invece non ci sarà. L'attrice, che è apparsa in tutte le stagioni di American Horror Story tranne la 1984, ha recentemente dichiarato a Variety che, pur essendo disponibile a tornare nella serie, il suo tempo nel franchise potrebbe essere giunto al termine.

"Non è che non sia aperta a un ritorno", ha detto la Paulson. "Sono sempre disponibile, ma sento che lo sto facendo da molto tempo e la gente potrebbe iniziare a stancarsi di me in quel mondo. Lasciate che qualcun altro urli, corra e pianga per un secondo. Anche altre persone possono farlo! Inoltre, il mio sistema nervoso... C'è stato un periodo in cui ero più giovane e pensavo: 'Posso farlo tutta la notte. Lo adoro!'. Ora dico: 'Mamma è stanca!'".