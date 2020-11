American Horror Story, ecco il poster della stagione 10 dello show di Ryan Murphy

Nonostante l'attesa si prolunghi fino al 2021, i fan di American Horror Story posso gustarsi sin d'ora il poster della decima stagione dello show FX creato da Ryan Murphy. Qualche ora fa su Instagram Murphy ha pubblicato il primo manifesto della nuova stagione, che presenta una grafica molto simile al teaser pubblicato ad agosto.

Il poster mostra gli stessi denti affilati nonché le figure ad alto contrasto e stilizzate di un rossetto con un rosso audace, un guanto chirurgico e l'inquietante immagine di una lingua tatuata.

Al momento si sa ben poco della decima stagione di American Horror Story, il che naturalmente ha condotto a molte speculazioni.



Le notizie certe è che la produzione della stagione doveva iniziare nel mese di ottobre a Provincetown, nel Massachusetts. Dal teaser si può evincere che il mare abbia un ruolo importante a livello di trama, e tutto questo avrebbe senso, considerato che Provincetown si trova all'estremità settentrionale di Cape Cod ed è il sito dello sbarco del Mayflower nel 1620.

"Molto di quello che stavo per girare dipendeva da un momento piuttosto specifico, era uno show dipendente dal tempo. Quindi ora non lo so. Non so cosa faremo. Non so cosa farò dopo con quello show. Non so se accelererò con un'altra stagione oppure aspetterò fino al prossimo anno per girare questa".

Secondo alcuni fan la stagione 10 avrà al centro della narrazione una sirena, mentre altri sostengono che prenderà spunto da un mistero dalla vita reale di Provincetown: la Signora delle Dune, una donna il cui corpo venne scoperto nella Race Point Dunes nel 1974, la cui identità non venne mai scoperta.



American Horror Story 10 debutterà nel 2021 e vedrà il ritorno di Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates. Altri membri confermati del cast sono Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock.

Nella serie vedremo un Macaulay Culkin inedito mentre per Sarah Paulson il ritorno sul set è intimidatorio e snervante.