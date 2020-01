American Horror Story rinnovato per altre 3 stagioni da FX

Grande festa per Ryan Murphy e il Team della serie horror antologica targata FX: American Horror Story è stata rinnovata per altre 3 stagioni dal network americano.

Da poco conclusasi la nona stagione dello show, American Horros Story: 1984, e con la decima già fase di sviluppo (avrà forse come protagonisti gli alieni?), la serie ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuck a quanto pare vivrà abbastanza da avere una tredicesima stagione.

"Ryan e Brad sono i maestri indiscussi della tv horror, avendo creato la miniserie antologica con American Horror Story e sostenendo tale successo per quasi una decade come la serie dai maggiori ascolti di FX" ha dichiarato John Landgraf, Presidente di FX Network e FX Production "Siamo grati di avere ancora Ryan, Brad e Dana Walden, e i nostri studio partner, per altri tre anni. American Horror Story è stata una fucina di talenti e attori pluripremiati fin dal primo giorno, e apprezziamo la collaborazione di tutti, inclusi Ryan, Brad e i produttori esecutivi Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, gli sceneggiatori, i registi, il cast e la crew di ogni nuova e indimenticabile stagione".

Smentita, quindi, l'ipotesi "ritiro dalle scene di AHS" di Ryan Murphy, mentre pare sia ancora work in progress l'idea che dovrebbe riunire alcuni tra gli attori preferiti dal pubblico per la prossima stagione di AHS, nonostante ora sappiamo con certezza che la decima non sarà più l'ultima.



Ma vedremo come si evolverà la situazione, e quali saranno i prossimi temi scelti per le nuove stagioni.