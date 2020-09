American Horror Story: Ryan Murphy ha una particolare domanda per i fan dello show

La data di inizio delle riprese di American Horror Story 10 è sempre più vicina. Mentre aspettiamo notizie ufficiali sullo show, vi segnaliamo questo post condiviso da Ryan Murphy, il creatore della serie antologica di terrore.

Ryan Murphy ha postato sulla sua pagina Instagram il messaggio che potete trovare in calce alla notizia. Nell'immagine è possibile scegliere il proprio posto in una ipotetica classe in cui sono presenti i vari personaggi apparsi nella diverse stagioni di American Horror Story, per esempio Cordelia, interpretata da Sarah Paulson, oppure Madison, personaggio con il volto di Emma Roberts. Ecco il messaggio del celebre autore: "Assegnazione dei posti di American Horror Story. Voi dove vi siedereste? Io scelgo sicuramente il posto numero 9". I fan dello show, in attesa di altre notizie ufficiali sulla decima stagione, hanno iniziato a commentare il post, rivelando quali sarebbero i loro posti preferiti.

Non conosciamo ancora quale sarà il tema della prossima parte della storia, nei mesi scorsi Ryan Murphy aveva condiviso un paio di immagini, scattate in quella che sembrava una spiaggia, facendo quindi ipotizzare una ambientazione marina. Nel frattempo, la celebre attrice Sarah Paulson ha discusso del ritorno sul set di American Horror Story, rivelando di sentirsi nervosa a causa della pandemia di Coronavirus.