American Horror Story, Ryan Murphy ha svelato il titolo ufficiale della decima stagione

Il creatore e produttore esecutivo della serie antologica American Horror Story, Ryan Murphy, ha usato i social per annunciare il titolo dell’attesissima decima stagione avvolta ancora nel mistero. Dato che lo show è confermato per 13 stagioni ed è già stato ordinato uno spin-off, ci aspettano ancora inquietanti avventure tutte da scoprire.

Murphy ha pubblicato un tweet, che potete trovare in calce alla notizia, con un breve teaser e il titolo della nuova stagione: “Il titolo di American Horror Story è Double Feature. Due terrificanti storie...una stagione”



Questa stagione presenterà due storie diverse, una sarà ambientata in mare, mentre l’altra si svolgerà in spiaggia, ciò conferma anche il motivo per cui le sue anticipazioni per la nuova stagione hanno accennato a concetti nettamente diversi fino ad ora.



Tra i protagonisti rivedremo Sarah Paulson, Evan Peters, e Kathy Bates, mentre tra i nuovi ingressi nel cast figurano anche Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, e Finn Wittrock.



Negli ultimi dieci anni, la serie ha affrontato diversi tipi di argomenti e parlando con Entertainment Weekly Finn Wittrock ha spiegato quanto sarà diversa la decima stagione non solo nella sua narrativa, ma anche nel tono.



"Penso che questo sia giusto da dire, penso che la suspense in questo e la natura serrata e limitata della storia sia diversa rispetto alle altre stagioni. Ero davvero interessato a cercare di aumentare la pressione nel modo giusto, se ha senso. Il tono è diverso rispetto a molte altre stagioni" ha detto l'attore.



Nonostante ogni stagione della serie abbia alcuni collegamenti per quanto riguarda il suo umorismo e l'orrore raccontato, ogni arco narrativo risuonerà in modo diverso e Wittrock ha espresso come questo sia eccitante per un artista.



"La cosa divertente di questo spettacolo è che non esistono due cose uguali. È come, 'Vuoi entrare e fare questo singolo episodio o vuoi essere il protagonista di questa stagione?', 'Vuoi diventare un pazzo assassino psicopatico?', 'Vuoi essere questo padre di famiglia relativamente normale?' Non sai mai cosa ti capita" ha concluso.



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per American Horror Story Double Feature ma dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno con la produzione iniziata nell'ottobre 2020. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla prima immagine di Macaulay Culkin dal set di American Horror Story e la prima immagine dei mostri di American Horror Story Double Feature.