American Horror Story: Ryan Murphy vorrebbe una stagione ambientata nello spazio

Il finale di American Horror Story: 1984 è andato in onda con un buco di trama , ma è già tempo di guardare in avanti alla nuova serie di episodi e al nuovo tema principale. Ryan Murphy, il creatore dello show, non si è sbottonato sui programmi futuri, ma ha parlato di alcune idee prese in considerazione.

Intervistato da Deadline, Murphy ha parlato del processo creativo e di come si arriva a decidere un tema di anno in anno.

"Ogni stagione, intorno a Halloween viene fuori il tema vincente e ho già un'idea per la decima stagione", ha dichiarato Murphy. "Ci sono sempre diversi candidati e io penso 'Hmm, potrebbe andare bene?' Abbiamo considerato gli alieni, abbiamo considerato lo spazio e abbiamo considerato cose più interessanti di altre". L'autore ha anche spiegato che i fan sono rimasti colpiti dagli alieni nella seconda stagione e che da tempo desiderano qualcosa che coinvolga lo spazio.



La decima stagione ha suggerito che si potesse andare in questa direzione, grazie a degli indizi disseminati negli episodi. Come se non bastasse, lo stesso Murphy aveva anticipato di guardare con attenzione Rest in Pieces, l'ottavo episodio di AHS:1984.

Purtroppo, sembra che bisognerà aspettare ancora per il tema spaziale: "è difficile perché lo show si chiama American Horror Story e bisogna restare nei limiti terrestri per farlo funzionare. Per la decima stagione, stiamo lavorando a un'idea che le persone ameranno". Quale potrebbe essere il tema del prossimo anno?



Vi ricordiamo che, anche se negli Usa si è ormai conclusa, American Horror Story:1984 è arrivata su Fox, che trasmetterà un nuovo episodio ogni giovedì sera, dal 7 novembre 2019 al 2 gennaio 2020.