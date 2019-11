American Horror Story tra sangue e queer: ecco la rivoluzione cui la serie ha contribuito

Tra critiche e plausi, ad American Horror Story: 1984 va riconosciuto soprattutto il merito di aver portato sui piccoli schermi il personaggio dell'infermiera Rita, aka Donna Chambers, interpretata dall'attrice transessuale Angelica Ross che è stata tra le prime ad avere una parte fissa in uno show televisivo.

Il ruolo si aggiunge al già nutrito elenco di esponenti del mondo LGBTQ+ che si sono affermati all'interno della serie: l'attrice Erika Ervin ha interpretato alcuni personaggi secondari nelle stagioni Freak Show ed Apocalypse, ma la vera stella del mondo queer è stata Liz Taylor interpretata da Denis O'Hare in AHS: Hotel che al fianco della Contessa (Lady Gaga) ha reso indimenticabile la stagione.

Adesso, il testimone è passato ad Angelica Ross che in una recente intervista riguardante il finale di stagione pone l'accento su come i personaggi e gli attori transessuali abbiano abbandonato il ruolo di nicchia e stereotipato del "semplice" cambio di sesso:

"L'essere o l'interpretare un trans non è necessariamente la parte più interessante di una persona o di una storia. Vedere tutti queste persone commentare, twittare e pubblicare notizie su di me, con quasi nessuna menzione sulla mia transizione, mi fa sperare che continuerò ad avere una carriera supportata da fan che mi amano per le mie doti attoriali e nient'altro."

Cosa ne pensate? Avete notato anche voi questa evoluzione nel mondo del cinema?

L'ultimo episodio di AHS: 1984 sarà trasmesso il 13 novembre negli Stati Uniti e purtroppo Sarah Paulson non ci sarà per il finale di stagione e, se la vostra sete di sangue non si è ancora placata, vi rimandiamo ai rumor che vederebbero rivelato il tema della decima stagione di American Horror Story.