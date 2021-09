American Horror Story, Sarah Paulson lascia dopo la stagione 10? Le parole dell'attrice

In attesa di vedere American Horror Story 10 in Italia su Disney+, sappiamo già dallo scorso anno che la serie è stata rinnovata per altre tre stagioni, che porteranno il numero totale almeno a 13. Una delle colonne storiche dello show, però, potrebbe essere al passo d'addio: stiamo parlando di Sarah Paulson, che sembra avere dei dubbi sul futuro.

L'attrice è apparsa in tutte le stagioni di American Horror Story, tranne che in American Horror Story: 1984, e grazie alla serie ha ricevuto cinque nomination agli Emmy. In una recente puntata di Watch What Happens Live With Andy Cohen, però, ha rilasciato delle dichiarazioni non troppo rassicuranti per i suoi fan.

A una domanda del conduttore su quale sarà la sua prossima collaborazione con Ryan Murphy, Sarah Paulson ha risposto:

"Non lo so. È la prima volta in circa tre anni che non lo so. Penso che questa sia la mia ultima stagione in American Horror Story, probabilmente. Voglio dire, davvero non lo so. Ogni volta che viene a propormi un personaggio stravagante, tendo a dire: Sì, facciamolo! Quindi, non lo so. Questa è la prima volta. Insomma, vedremo."

Intanto Ryan Murphy è al lavoro su nuovi spin-off, ma per Sarah Paulson rinunciare a American Horror Story deve essere qualcosa di molto difficile. "Penso che sia la cosa più straordinaria che Ryan abbia creato e vorrei continuare a farne parte" ha raccontato qualche tempo fa. "Una volta gli ho ho detto che mi piacerebbe fare qualcosa con i vampiri nello spazio quando avrò 99 anni, e spero che lo show sia ancora in corso."