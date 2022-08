American Horror Story: Sarah Paulson parla di un suo possibile addio al franchise

Nell'autunno di quest'anno ci prepariamo ad accogliere l'undicesima stagione di American Horror Story su FX, e mentre l'incertezza su un ritorno viene risolta proprio da questo annuncio, una star dello show ammette che il suo tempo nel franchise potrebbe essere finito: si tratta di Sarah Paulson.

Si è parlato a lungo di un possibile addio di Sarah Paulson ad AHS dopo la decima stagione, e adesso è l'attrice stessa a intervenire nel corso di un'intervista per Variety, dove spiega che anche se potrebbe effettivamente tornare per un altro capitolo, la sua storia nello show potrebbe essere vicina al termine. Come sappiamo, Paulson è una delle veterane di AHS, apparsa in tutte le stagioni eccetto 1984.

"Non è che io non sia aperto a questo [a un possibile ritorno]", ha spiegato Paulson. "Sono sempre aperta [a un ritorno], ma mi sento come se facessi [la serie] da molto tempo e la gente potrebbe iniziare a stancarsi di me all'interno di quel mondo. Lasciamo che qualcun altro urli e corra e pianga per un po'. Anche altre persone potrebbero farlo! Inoltre, il mio sistema nervoso. C'è stato un periodo in cui ero più giovane in cui pensavo: "Posso fare questo tutta la notte. Lo adoro!" Ora sono tipo, 'Mamma è stanca!'."

Che sia tempo di una rinascita? Sicuramente la prossima stagione sarà diversa dalla precedente, con un'unico filo narrativo da seguire e tante aggiunte al cast. Ma per avere più informazioni sembra che bisognerà ancora attendere. Intanto ecco la recensione di American Horror Story 10.