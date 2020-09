American Horror Story, per Sarah Paulson il ritorno sul set è 'intimidatorio e snervante'

Come abbiamo scoperto qualche giorno fa, le riprese della stagione 10 di American Horror Story inizieranno a ottobre. Una delle novità più attese è il ritorno nel cast di Sarah Paulson, ma l'attrice ha raccontato di essere piuttosto preoccupata per quello che sarà il lavoro con le restrizioni e le nuove regole imposte dalla pandemia.

"In termini di protocolli, non potete neanche immaginare la quantità di email e documenti che ricevo" ha detto Sarah Paulson in una recente intervista a The Wrap. "E la considerazione intorno a tutto ciò è straordinaria. Disney e Ryan Murphy Television hanno tutto sotto controllo. E quindi mi sento protetta per come posso sentirmi, dal momento che sarò senza mascherina, lavorando su un set circondata dalle persone. Quindi è decisamente intimidatorio e snervante" ha ammesso l'attrice.

Sarah Paulson, in ogni caso, sa che anche il ritorno sul set fa parte di quelle abitudini da riprendere per tornare alla vita di prima del lockdown. "Mi è stato detto, da persone che l'hanno già fatto, che è giunto il momento di tornare a farlo. Siamo stati tutti chiusi in casa per mesi e mesi e all'improvviso ciò che era normale, passare ore e ore sul set con più di un centinaio di persone, ora sembra così difficile da immaginare e il pensiero di farlo fa davvero paura. Ma a quanto pare, una volta che sei lì e vedi tutti i protocolli che sono stati adottati, le persone tendono a sentirsi più rilassate. Quindi c'è speranza."

Nei giorni scorsi, intanto, il creatore di American Horror Story Ryan Murphy è diventato papà per la terza volta.