American Horror Story, Sarah Paulson su Roanoke:'Veniva dopo la serie su O.J. Simpson'

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato che Sarah Paulson ha dichiarato di essersi pentita di aver recitato nella sesta stagione di American Horror Story. L'attrice ha dichiarato di essere rimasta delusa da Roanoke ma ha approfondito il discorso anche in merito ad un altro motivo per cui non ha vissuto in maniera ottimale quella stagione.

"Non m'importava affatto di questa stagione. So che la gente si arrabbierà con me per averlo detto, ma per me questo è stato il 'post-aver interpretato Marcia [Cross, personaggio in American Crime Story], ed è stato quello che sono andata a fare subito dopo aver interpretato Marcia" ha dichiarato l'attrice.

La narrazione della stagione è stata suddivisa in due spezzoni; la prima funge da mockumentary sulle esperienze inquietanti di una coppia trasferitasi in una città della Carolina del Nord, mentre la seconda parte ha abbracciato il format found footage.



Ieri Paulson ha ribadito di essere rimasta delusa da Roanoke:"Ero così delusa dall'intera esperienza perché mi sentivo come se fossi entrata in un nuovo posto dentro di me, in termini di ciò che ritenevo possibile. [...] Mi sono sentita davvero intrappolata dalla mia responsabilità e dal mio obbligo contrattuale con American Horror Story".

Le dichiarazioni di Sarah Paulson naturalmente faranno discutere, soprattutto perché si tratta di uno dei volti iconici della serie, che sta per tornare con la decima stagione.

Tuttavia anche Ryan Murphy aveva avanzato dubbi sull'effettiva riuscita della stagione 6 di AHS.



In attesa degli episodi della nuova stagione, ecco il poster dello spin-off American Horror Stories.