American Horror Story, Sarah Paulson vorrebbe un altro ruolo nello spin-off: ecco quale

Qualche giorno fa, Ryan Murphy ha rivelato su Instagram di essere al lavoro su una serie spin-off di American Horror Story intitolata American Horror Stories, di cui Sarah Paulson vorrebbe essere parte addirittura in doppia veste.

American Horror Stories, così si intitolerebbe lo spin-off, sarà uno show composto da episodi autoconclusivi della durata di un'ora, e potrebbe darci l'opportunità di rivedere alcuni dei fedelissimi di Murphy, inclusa Sarah Paulson.

Ma proprio la Paulson, parlando con The Hollywood Reporter, ha rivelato qual è il ruolo che più le piacerebbe ricoprire in questa nuova avventura: quello da regista.

"Non posso dire nulla al riguardo se non che spero di poter dirigere [degli episodi della nuova serie]" ha ammesso "Spero che accada veramente. [...] Sarebbe davvero entusiasmante per me, perché devo dire che quell'unico episodio che ho avuto modo di diregere (AHS 8x06 Return to Murder House) è stata una sfida elettrizzante. [...] Quindi vorrei davvero avere un'altra opportunità di addentrarmi in quel mondo. Ovviamente, dopo averne fatto parte per tanti anni, mi sento davvero a mio agio nel voler tentare (di nuovo) il salto dall'altro lato della cinepresa. Quindi per il mio secondo round da regista, vorrei che fosse in quel mondo. E naturalmente, anche come attrice".

Perché dopotutto, il suo primo amore è la recitazione, e cosa sarebbe American Horror Story senza Sarah davanti l'obiettivo? (American Horror Story 1984, probabilmente, ma vabbè, dettagli).

"Non c'è uno spinoff, un film, uno spettacolo teatrale o una proiezione nello spazio di American Horror Story di cui non vorrei far parte, avendone modo" conclude l'attrice, che è mancata solo per una delle (finora) nove stagioni di AHS andate in onda.

Sarah infatti tornerà per la decima stagione di American Horror Story, che vedrà nel cast, oltre a tanti volti noti come Kathy Bates, Evan Peters, Lily Rabe, Finn Wittrock, Leslie Grossman, Billie Lourd, e Adina Porter, anche la new entry Macaulay Culkin.