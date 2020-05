American Horror Story, lo spin-off è ufficiale: l'annuncio di Ryan Murphy

Ancora prima dell'arrivo della decima stagione di American Horror Story, il creatore e showrunner Ryan Murphy ha rivelato a sorpresa di essere al lavoro su uno spin-off della serie antologica targata FX.

L'annuncio arriva direttamente del profilo Instagram di Murphy, che ha condiviso una foto e i dettagli principali di una chiamata avvenuta su Zoom in compagnia delle star dello show.

"La chiamata via Zoom del cast di American Horror Story durante la quale abbiamo ricordato i bei vecchi tempi" ha scritto Murphy nel post che trovate in calce alla notizia. "Abbiamo parlato dello spin-off che stiamo realizzando dal titolo "American Horror Stories" (composto da episodi autoconclusivi della durata di un'ora), di quando inizierò le riprese dalla prossima stagione della serie originale e altre cose che non posso rivelare. È stato davvero divertente e sono grato del nostro incontro. Mi mancano tutti!"

Il titolo dello spin-off sarà dunque American Horror Stories, serie che a giudicare dai presenti - tra gli altri Evan Peters, Jessica Lange, Taissa Farmiga, Sarah Paulson e Dylan McDermott - potrebbe rappresentare un'ottima occasione per rivedere tutte le star principali della serie originale.

La decima stagione di American Horror Story dovrebbe arrivare il prossimo autunno, ma la data di uscita (non ancora resa nota) potrebbe subire dei ritardi a causa del blocco della produzione. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo alla nostra recensione di American Horror Story: 1984.