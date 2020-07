American Horror Story, nella stagione 10 Jeffrey Bowyer-Chapman non ci sarà: ecco perché

L'attore e modello Jeffrey Bowyer-Chapman è apparso in alcuni episodi della stagione 8 di American Horror Story, ma non ritornerà nello show di Ryan Murphy. "Non sono mai stato in trattative per tornare nella prossima stagione" ha raccontato. Tra i suoi progetti c'è invece il ruolo di giudice in Canada's Drag Race.

Il programma, spin-off dello statunitense RuPaul's Drag Race, debutta stasera in Canada su Crave e OutTV, e su WOW Presents Plus nel resto del mondo. Da venerdì 3, invece, sarà trasmesso nel Regno Unito da BBC Three.

Per Jeffrey Bowyer-Chapman, ad ogni modo, recitare in American Horror Story: Apocalypse "è stata un'opportunità incredibile. Avere l'opportunità di lavorare con attori follemente talentuosi, come Sarah Paulson, Kathy Bates e Joan Collins è andato oltre il classico sogno diventato realtà."

In questa fase della sua carriera, ha continuato l'attore, "trovo molta più soddisfazione attraverso la benedizione di poter essere me stesso. Quindi avere una piattaforma come Canada's Drag Race o il mio podcast, Conversations with Others o altri progetti del genere: è qui che è la mia attenzione e la mia energia stanno andando a questo punto."

Quest'estate inoltre è in uscita su Shudder Spiral, un horror-thriller che secondo Jeffrey Bowyer-Chapman "ha un'energia molto simile a quella di American Horror Story."

Un attore che vorrebbe tornare nella stagione 10 di American Horror Story è invece Matt Boomer, mentre la notizia degli ultimi giorni è che Emma Roberts è in dolce attesa.