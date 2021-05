American Horror Story, la stagione 10 e la serie spin-off arriveranno in estate

Come riportato da The Wrap, è stato rivelato il periodo di uscita della decima stagione di American Horror Story, intitolata "Double Feature", e della serie spin-off American Horror Storiesin arrivo su Hulu.

Durante una recente conferenza stampa della Disney, il presidente di FX Networks John Landgraf ha infatti annunciato che American Horror Stories debutterà su Hulu a luglio 2021. Una volta terminata la programmazione dello show spin-off partirà quella di American Horror Story: Double Feature (la data esatta non è ancora stata rivelata), che andrà in onda su FX e si concluderà il giorno di Halloween.

Ricordiamo che la stagione 10 di American Horror Story vedrà nel cast la new entry Macaulay Culkin (Mamma, ho perso l'aereo) insieme a membri storici del cast Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Questa la descrizione dei nuovi episodi fornita dal creatore Ryan Murphy: "Due storie terrificanti... una sola stagione. Una sul mare e una sulla sabbia."



American Horror Stories sarà invece composta da 16 episodi stand alone della durata di un'ora che approfondiranno i miti, le leggende e la lore del franchise. Inoltre all'interno della serie compariranno diversi volti noti di AHS.

Sempre durante la conferenza, il presidente di FX ha confermato che Impeachment: American Crime Story arriverà il prossimo settembre.



Intanto, American Horror Story 10 ha accolto nel cast anche Paris Jackson.