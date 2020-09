American Horror Story, nella stagione 10 vedremo un Macaulay Culkin inedito

Intervistata da Collider per parlare della sua esperienza nella serie Netflix Ratched, la star di American Horror Story Sarah Paulson ha parlato del ruolo di Macaulay Culkin nella decima stagione della serie di Ryan Murphy.

"Penso che sia brillante da parte i Ryan fare una cosa del genere. È uno di quei momenti in cui lui fondamentalmente dice: 'Oh, pensi di conoscere questo attore e sapere di cosa è capace? Allora ti mostrerò qualcos'altro.'" ha detto l'attrice sulla scelta dello showrunner, che a quanto pare ha in serbo diverse sorprese per la star di Mamma ho perso l'aereo.

La Paulson ha continuato: "Gran parte delle persone che amano Macaulay Culkin lo ricordano nell'epoca in cui era bambino. Vederlo fare alcune delle cose che farà da adulto - perché ho letto i primi due episodi - e ribaltare tutte le tue aspettative sarà elettrizzante e divertente per il pubblico. Posso dirti che lavorerò con lui, perciò sono davvero entusiasta."

Un assaggio di ciò che ci attende dalla partecipazione di Culkin era già arrivato nei mesi scorsi, quando è stato rivelato che l'attore prenderà parte a delle scene di sesso sfrenato con Kathy Bates. "Sembra essere il ruolo per cui sono nato" ha detto scherzando l'attore quando Murphy gli ha svelato questo dettaglio.

Intanto, Murphy ha confermato che le riprese di American Horror Story 10 partiranno il prossimo ottobre.