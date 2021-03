American Horror Story, svelata la prima immagine dei mostri della stagione 10!

Dopo la prima foto dal set con Macaulay Culkin, la decima stagione di American Horror Story torna a mostrarsi con una nuova foto in anteprima, pubblicata nientemeno che da Ryan Murphy.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo infatti, il co-creatore della fortunata serie tv horror ha mostrato ai fan i mostri dei prossimi episodi: l'immagine, che Murphy ha intitolato "Night Moves" forse in riferimento al titolo della puntata in questione, mostra delle raccapriccianti creature che ricordano vagamente la figura di Nosferatu aggirarsi per un quartiere deserto nel mezzo di una notte nebbiosa.

Ricordiamo che i dettagli rivelati a proposito della stagione 10 ad oggi sono pochissimi, ma alcuni suggerimenti dello sceneggiatore hanno indicato che i prossimi episodi includeranno Provincetown, Massachusetts, una destinazione vacanziera per la comunità LGBTQ+. Uno dei protagonisti, Finn Wittrock, aveva precedentemente rivelato ad EW che la stagione 10 presenta "la persona più normale che abbia mai interpretato in American Horror Story: la cosa divertente di questo spettacolo è che non esistono due cose uguali, in una stagione puoi interpretare un pazzo assassino psicopatico e in quella dopo sarai un papà relativamente normale. Non sai mai cosa ti toccherà fare."

Per chi non lo sapesse, nella prossima stagione della serie torneranno anche i veterani della serie Sarah Paulson, Evan Peters e Kathy Bates, inclusa anche Lily Rabe.