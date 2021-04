American Horror Story: svelati i finalisti per il torneo delle nuove storyline!

Nelle scorse settimane Ryan Muprhy, il creatore della fortunata serie tv horror American Horror Story, ha dato il via ad un sondaggio social nel quale i fan del franchise hanno votato le trame più interessanti da sviluppare in futuro per espandere la saga televisiva dopo la decima stagione.

Come avete avuto modo di scoprire nei precedenti aggiornamenti su American Horror Story, le storyline in gara sono state Aliens, Bloody Mary, X-Mas Horror, Piggy Man, Sirens e Plague, votate a colpi di hashtag sui profili social media della serie.

Adesso le ultime due rimaste ufficialmente in gara, come potete vedere nel tweet di Murphy che trovate in calce all'articolo, sono Bloody Mary e Plague: non è ancora chiaro cosa Murphy abbia intenzione di fare con questi 'soggetti', o per meglio dire titoli, ma la frase che accompagna il tweet "l'universo si sta espandendo" sembra puntare in una direzione ben precisa. Secondo voi, alla fine, la storyline più votata diventerà un prossimo spin-off o la trama per qualche futura stagione? Diteci la vostra nei commenti.

Vi ricordiamo che American Horror Story 10 sarò intitolata Double Feature: la nuova stagione avrà di due diverse storie, una ambientata in mare e l’altra si svolgerà su una spiaggia. Per ora è stato rivelato poco e nulla circa le prossime puntante della serie, ma il cast si espanderà con la presenza di Macaulay Culkin, che raggiunge i soliti noti come Leslie Grossman, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter e tutti gli altri.