American Horror Story: Venerdì sarà svelato il titolo della stagione 10

Abbiamo visto per la prima volta i mostri di American Horror Story 10, nel frattempo il creatore della celebre serie antologica dell'orrore ha rivelato quando scopriremo il titolo della decima parte dello show.

Ryan Murphy ha condiviso un tweet che trovate in calce alla notizia, in cui è presente un breve video, dalla durata di 15 secondi. Nel filmato possiamo vedere delle onde infrangersi contro una spiaggia, mentre una scritta ci fa sapere che venerdì scopriremo il titolo della decima stagione di American Horror Story. Per ora non conosciamo molti dettagli riguardo le prossime puntate inedite della serie, i fan sono rimasti comunque sorpresi dopo aver letto la notizia della presenza di Macaulay Culkin nel cast dello show, insieme a Leslie Grossman, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Adina Porter e tanti altri.

Le immagini condivise precedentemente sembrano indicare l'importanza del mare nella storia della nuova stagione, mentre è stato anche annunciato che le riprese sono state fatte nella cittadina di Provincetown, nel Massachusetts. Se cercate altri dettagli sulla serie, oltre alla foto scattata sul set di American Horror Story 10, vi segnaliamo questa intervista a Finn Wittrock, attore presente nel cast dello show di Ryan Murphy e disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video.