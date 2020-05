American Horros Stories: ecco il titolo dello spin-off della serie di Ryan Murphy

Un paio di settimane fa Ryan Murphy aveva annunciato di essere al lavoro su uno spin-off di American Horror Story. Adesso arriva la conferma da FX, che ha ufficialmente ordinato la serie: si chiamerà American Horror Stories e sarà una serie antologica, con episodi a cadenza settimanale.

Non ci sono molti altri dettagli, se non che sembra piuttosto probabile la presenza nel cast di vecchie conoscenze della serie madre, dato che Murphy ha discusso in una video chiamata su Zoom con alcuni attori del cast di American Horror Story. Qualche giorno fa, del resto, era stata Sarah Paulson a dichiarare di voler far parte del progetto.

American Horror Story è la serie più longeva della storia di FX: all'inizio di quest'anno è stata ufficialmente rinnovata fino alla stagione 13, mentre le riprese della stagione 10 sono state rinviate a causa del lockdown e potrebbero partire in estate.

FX ha recentemente rinnovato anche le serie Dave e Breeders per la seconda stagione, e What We Do in the Shadows per la terza, mentre anche It's Always Sunny in Philadelphia sembra sul punto di essere rinnovata.

"Non potremmo essere più entusiasti dell'elenco dei nostri show, nuovi o di ritorno, previsti per il prossimo anno" ha dichiarato Eric Schrier, presidente di FX Entertainment. "Abbiamo avuto un momento straordinario negli ultimi tre mesi con il lancio di FX su Hulu, che ha trasformato la nostra attività. Crediamo che la forza delle nostre serie originali, unita alla crescente consapevolezza di FX su Hulu come nostra piattaforma di streaming, renderà il brand FX più forte, più rilevante e accessibile che mai."

Non resta che aspettare ulteriori notizie su American Horror Stories.