American Housewife, Carly Hughes lascia la serie: 'Era un ambiente tossico'

Il 2020 verrà ricordato come uno degli anni più travagliati di sempre e tra le importanti questioni che sono emerse c'è stata anche quella della discriminazione etnica in ambito cinematografico e televisivo. Dopo la presa di posizione di aziende come Netflix e Amazon arriva anche Carly Hughes di American Housewife a denunciare il problema.

L'interprete di Angela ha fatto sapere di aver lasciato la serie attraverso Deadline: "Non ero più in grado di lavorare in un ambiente tossico come quello che si era creato su American Housewife. Ho preso la decisione di andarmene per proteggere me stessa da quel tipo di discriminazione. In quanto donna di colore nel mondo dello spettacolo, sento la responsabilità di battermi per ciò che merito, ciò che tutti meritiamo: essere trattati equamente".

L'attrice, che sarebbe dovuta ritornare per la quinta stagione, si augura che la serie prosegua al meglio, ma dichiara di essere pronta per andare avanti per la sua strada. Secondo le fonti, ABC si sarebbe già messa all'opera per indagare sull'accaduto e molte figure chiave della produzione sarebbero già state retrocesse o allontanate dal progetto.

Un portavoce della serie ha poi fatto sapere che l'azienda è dispiaciuta per l'accaduto: "Carly era un membro di valore del cast, e speravamo potesse tornare nella serie per questa stagione. I timori da lei sollevati hanno portato a cambiamenti positivi sul posto di lavoro, ma rispettiamo la sua decisione di andare avanti. Le auguriamo solo il meglio".

Anche American Housewife era rientrata tra le serie TV in pausa per il Covid, ma era poi tornata in produzione nei mesi scorsi.