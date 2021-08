American Love Story e American Sports Story: Ryan Murphy al lavoro su nuovi spin-off

I fan di Ryan Murphy avranno di che gioire quest'oggi: l'instancabile storyteller ha annunciato la produzione di due nuove serie antologiche American Love Story e American Sports Story.

Sulla scia di American Horror Story e American Crime Story (per non dimenticarci di American Horror Stories, che a proposito è stato rinnovato per una seconda stagione), arriveranno altre due serie tv da tenere d'occhio.

Ryan Murphy espande ancora il suo universo di storie e assieme a Brad Falchuck, Nina Jacobson e Brad Simpson sta lavorando per sfociare anche in campo sportivo e romantico.

American Sports Story sarà infatti una miniserie antologica che si focalizzerà su "un evento prominente in cui è coinvolta una figura dello sport, e la rianalizzerà attraverso il prima del mondo di oggi attraverso la prospettiva di molteplici personaggi". La prima stagione sarà dunque dedicata al giocatore di football Aaron Hernandez, condannato per omicidio e morto suicida.

American Love Story, come suggerisce il titolo, sarà incentrato su vere storie d'amore, come quella tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Besette, argomento della prima stagione.

"Quando Ryan Murphy ci ha proposto questi due spin-off e le storie per American Sports Story e American Love Story abbiamo immediatamente colto l'opportunità" ha affermato John Landgraf del network FX "Ciò che ebbe inizio con American Horror Story ci ha dato alcuni dei migliori show della nostra generazione, in particolare American Crime Story, che ha generato una bellissima partnership tra Ryan, Nina e Brad. La loro chimica e la maniera in cui costruiscono queste storie con una tale cura, una tale chiarezza e con così tante dimensioni sono il motivo per cui vengono a crearsi capolavori come The People v. O.J. Simpson, The Assassination of Gianni Versace e Impeachment. Non vediamo l'ora di scoprire cosa arriverà adesso".

E a quanto pare non ci vorrà molto per scoprirlo, dato che la nuova stagione di American Crime Story dovrebbe intitolarsi Studio 54: American Crime Story (anche se per ora è solo un working title), e avrà come protagonisti Steve Rubell, Ian Schrager e la nascita (e caduta) del celebre Studio 54 di New York.