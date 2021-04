American Psycho, Lionsgate annuncia una serie tv in fase di sviluppo

Il presidente della Lionsgate Television, Kevin Beggs, ha confermato che un adattamento televisivo di American Psycho è attualmente in fase di sviluppo, l’omonimo romanzo è stato precedentemente adattato in un film con Christian Bale.

In una nuova intervista a Deadline, Kevin Beggs ha parlato dei piani futuri dell'azienda per i loro progetti sul piccolo schermo.



"Abbiamo appena concluso Dear White People, che è stata davvero una bella esperienza, Blindspotting è in arrivo, American Psycho è in fase di sviluppo.”

Per i fan dell'horror, Beggs ha anche dichiarato che una serie TV sul franchise di Saw è una possibilità, sebbene nulla sia ancora ufficialmente in produzione su quel fronte. È possibile che Lionsgate stia aspettando di vedere come l'uscita del nono episodio del franchise sarà accolta.



Ambientato negli anni '80, American Psycho ha visto protagonista Christian Bale nei panni di Patrick Bateman, un banchiere di investimenti di New York di giorno e un sadico serial killer di notte, il film è basato sull'omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, pubblicato nel 1991.

Nei decenni trascorsi dalla sua uscita, il film si è guadagnato un devoto seguito, grazie in gran parte alla performance accattivante di Bale e alla regia di Mary Harron. Un sequel è stato rilasciato nel 2002 con Mila Kunis, mentre FX aveva già tentato di sviluppare una serie TV sequel, concentrandosi su un Bateman di mezza età.



Non è chiaro in questo momento se la serie TV reinventerà gli eventi del romanzo e del film originale, o se servirà più come un vero e proprio sequel nello stesso universo.



Non ci resta quindi che attendere nuove notizie sul casting e la trama, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti! Nel frattempo potete leggere la nostra recensione di American Psycho e dare un'occhiata alle foto di Christian Bale sul set di Thor: Love and Thunder.