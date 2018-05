American Woman: Alicia Silverstone lotta per l'emancipazione nel trailer della serie

Paramount Network ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di American Woman, serie che segna il ritorno di Alicia Silverstone da protagonista assoluta.

Ambientata nella metà degli anni Settanta, la serie vede nel cast anche la presenza di Mena Suvari (American Beauty), Jennifer Bartels (Friends of the People), Cheyenne Jackson, James Tupper, Makenna James, Lia Ryan McHugh.

Il debutto è previsto su Paramount Network il prossimo 7 giugno 2018, con il primo episodio scritto da John Riggi (30 Rock) e diretto da Alex Hardcastle. La prima stagione sarà composta in totale da 12 episodi.

La serie si ispira alla storia vera della produttrice esecutiva Kyle Richards, e vede Riggi anche come produttore esecutivo insieme a John Wells. Alla produzione troviamo la John Wells Prods./Warner Horizon TV.

Per la Silverstone è un atteso ritorno da protagonista assoluta dopo anni passati a ricoprire ruoli da guest-star, ad esempio come quelli in Jeff & Some Aliens e Suburgatory. Al cinema, dopo aver raggiunto la notorietà con Ragazze a Beverly Hills, interpreto Batgirl nel famigerato Batman & Robin di Joel Schumacher. Prossimamente, la rivedremo anche in Book Club.

Sinossi: American Woman narra le vicende di Bonnie (Silverstone), madre eccentrica che lotta per crescere le sue due figlie dopo aver lasciato il marito sulla scia della seconda ondata femminista nella Los Angeles anni degli anni Settanta. In aiuto di Bonnie arrivano le sue due amiche, Kathleen (Suvari) e Diana (Bartels), anche loro a caccia della desiderata emancipazione in un mondo a loro ostile.