Per L'Amica Geniale 2 finale col botto: quasi 7 milioni di spettatori. Il GF Vip a 18,9%

Ottimo riscontro per il finale di L'Amica Geniale 2, andato in onda nella serata di ieri su Rai 1. L'episodio è stato visto da quasi 7 milioni di spettatori (6,941 milioni per la precisione), con uno share del 28%, ben più alto rispetto al GF Vip che ha raccolto a video 3,650 milioni di spettatori con share del 18,9%.

La serie tv si conferma una delle più amate dal pubblico italiano, ed ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, anche delle altre reti della TV di Stato. Hawaii Five-0 di Rai 2 invece è stato visto da 1,079 milioni di spettatori con uno share del 4,2%, mentre Overdrive in onda su Italia1 ha intrattenuto 1,518 milioni di spettatori a fronte generando uno share del 5,7%.

Quarta Repubblica di Rete 4 ha totalizzato 1,111 milioni di spettatori e share del 5,4%, mentre mister Felicità trasmesso da Rai3 è stato visto da 985mila spettatori, generando uno share del 3,6%.

La prima puntata di Striscia La Notizia condotta da Gerry Scotti e Francesca Manzini ha quasi pareggiato il conto con I Soliti Ignoti - Il Ritorno: il tg satirico è stato visto da 5,776 milioni di spettatori con share del 20,3%, mentre il programma condotto da Amadeus ha ottenuto 5,908 milioni di spettatori con share del 20,9%.