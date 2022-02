L'Amica Geniale 3, Alba Rohrwacher sarà Lenù adulta: ma chi sarà Lila?

Nella serata di ieri è andato in onda su Rai 1 il finale della terza stagione de L'Amica Geniale, che ha gettato le premesse per la quarta e quindi anche per l'ultimo recasting cui assisteremo. Con un passaggio di consegne geniale, Lenù si vede già riflessa nell'età adulta, ma per Lila ci sono tante attrici papabili e molto note.

Si è conclusa ieri, come sempre con grande successo di pubblico sui canali in chiaro, la terza stagione della serie che ha adattato la tetralogia bestseller di Elena Ferrante. Pronta a chiudersi con la sua quarta e ultima stagione, nel giro di qualche anno la serie Rai è diventata uno dei migliori successi dell’emittente, esportata anche in altri Paesi e acquistata da HBO per i diritti di distribuzione all’estero. Considerando che, normalmente, sono le reti italiane a dover importare i titoli del canale che fa capo a Warner Media, la vittoria è palese.

Si è conclusa fra grandi distacchi e drammi anche peggiori, sullo sfondo di un’Italia insanguinata dallo stragismo degli Anni di Piombo che fanno da ambientazione storia a L’Amica Geniale 3. Quello di Elena Ferrante è un discorso indissolubilmente legato al romanzo storico e attraversa tutto l’arco della seconda metà del Novecento. Ma sembra anche un romanzo decisamente autobiografico, cosa che ha spinto in molti a chiedersi quale sia la storia vera dietro L’Amica Geniale, considerando che l’identità della sua autrice – a parte data e luogo di nascita e il nome che è forse addirittura uno pseudonimo – è avvolta nel mistero. La tetralogia si spinge fin sulle soglie del nuovo millennio, tanto da richiedere, nell’adattamento su schermo, un continuo recasting delle due protagoniste a ogni nuova stagione.

Attenzione, seguono spoiler: in uno degli ultimi istanti dell’episodio di ieri, abbiamo visto la Lenù interpretata da Margherita Mazzucco avviarsi verso il bagno di un aereo. Ed ecco che, pronta per la sua nuova vita nell’età adulta, Lenù si guarda allo specchio e nel riflesso non c’è più Margherita, ma Alba Rohrwacher, sorella di Alice (Lazzaro Felice) e interprete, fra i tanti film, di Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Un passaggio di consegne davvero ben curato, che però non sembra essere avvenuto – o almeno non in modo così esplicito – per l’altra grande protagonista: la Lila interpretata da Gaia Girace. Eppure, si vociferano già alcuni nomi per la sua interprete adulta.

I fan vorrebbero a tutti i costi Luisa Ranieri, che ha dato prova del suo physique du rôle da donna napoletana nel recente È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Ma un altro nome molto quotato potrebbe essere quello di Irene Maiorino (I Bastardi di Pizzofalcone). A farle gioco ci sarebbe soprattutto la somiglianza con la precedente attrice, Gaia Girace, tanto che in molti sono convinti che, in realtà, la Maiorino abbia già fatto la sua comparsa nell’episodio. In una scena infatti, Lila guarda fuori dalla finestra attraverso le veneziane e secondo alcuni era già la Maiorino a interpretarla, cosa che avrebbe senso per bilanciare il salto già avvenuto con Lenù.