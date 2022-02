L'Amica Geniale 3: in anteprima su RaiPlay i primi due episodi della terza stagione!

In anticipo di ben due giorni sulla programmazione su Rai 1, l'azienda italiana ha deciso di distribuire in streaming in anteprima esclusiva sulla sua piattaforma digitale i primi due episodi della terza stagione di L'Amica Geniale - Storia di chi fugge e di chi resta. Le puntate saranno quindi trasmesse su Rai 1 nella prima serata di domenica.

Gli episodi attualmente disponibili in streaming su RaiPlay sono intitolati Sconcezze e La Febbre. La storia di chi fugge è quella di Elena, quella di chi resta è quella di Lila, le due giovani protagoniste interpretate nuovamente da Margherita Mazzucco e Gaia Gerace, dopo la recente conferma delle attrici de L'Amica Geniale.

Come vediamo dal trailer de L'Amica Geniale 3, le ritroveremo cresciute: Lila si è sposata a 16 anni e ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e con lui la vita agiata e lavora come operaia in condizioni di lavoro durissime; Elena, invece, è andata via da Napoli per studiare alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha permesso di entrare a far parte di un ambiente colto e benestante.

Entrambe hanno provato a cambiare le proprie vite, forzando quelle barriere che rischiavano di intrappolarle in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione: attraverso le storie di Lila e Lenù, Ferrante racconta la nuova e dura realtà femminile degli anni '70, in uno scenario ricco di speranze, ma anche di tensioni e di incertezze. Nonostante le scelte di vita e le opportunità le abbiano divise, Elena e Lila rimangono unite da un fortissimo legame.

Questa terza stagione, adattamento dell'omonimo terzo romanzo della saga letteraria di Elena Ferrante, è stata diretta interamente da Daniele Luchetti, che ha dichiarato: "Il mio intento è stato quello di raccontare in modo veritiero e interessante il tentativo di "liberazione" delle donne di quell'epoca".

L'Amica Geniale 3 andrà in onda domenica prossima in prima serata su Rai 1.