L'Amica Geniale 3, chi saranno le attrici di Lenù e Lila da adulte?

L'Amica Geniale tornerà presto su Rai 1 con la terza stagione. Questo capitolo della storia di Elena e Lila sarà diretto non più da Saverio Costanzo, che ha curato la regia delle prime due stagioni, ma da Daniele Lucchetti. Proprio lui ha preso una decisione importante sulle attrici che dovrebbero interpretare le protagoniste da adulte.

Si è discusso a lungo su chi potesse prendere il posto delle talentuose Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che hanno vestito i panni di Lila e Lenù brillantemente nelle stagioni uno e due. Tuttavia, alla fine, Lucchetti ha deciso di richiamare proprio le due attrici, che saranno dunque anche una versione adulta dei personaggi che hanno interpretato fino ad ora. Il regista ha spiegato la sua decisione con grande semplicità: "Era importante che restasse la stessa fisionomia dei personaggi. Ma anche le attrici adesso sono cresciute. Si può vedere una maturità nuova nelle loro espressioni e nei loro atteggiamenti". E' proprio questo aspetto, dunque, il punto di partenza per Lucchetti, che è convinto che non cambiare i personaggi dia "più profondità", perché "li vediamo crescere dal vivo sullo schermo".

E, in effetti, la sua è una scelta riservata anche ad altri protagonisti della serie tratta dai libri di Elena Ferrante. E' interessante, perché Mazzucco si diceva preoccupata che il suo personaggio venisse stravolto qualche tempo fa, cosa che fa comprendere quanto le attrici siano entrate in confidenza con Lila e Lenù e quanto questi ruoli siano importanti per loro.

Voi cosa ne pensate della scelta di mantenere le stesse attrici?