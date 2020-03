L'Amica Geniale 3 si farà: quali saranno le novità e quando andrà in onda

Dopo il finale col botto de L'Amica Geniale 2, che è stato visto da oltre 7 milioni di spettatori, con uno share del 28%, è già tempo di tuffarsi nella terza stagione della serie tv Rai. La produzione ha già confermato che ci sarà L'Amica Geniale 3, ma per vederla in onda probabilmente bisognerà attendere ancora un pò.

Secondo quanto appreso, le riprese dovrebbero partire la prossima primavera, il che vuol dire che la messa in onda dovrebbe avvenire nel 2021.

E' lecito attendersi anche un profondo rinnovamento del cast, dal momento che Lina e Lenù cresceranno. Da qui l'esigenza (come fatto con The Crown, ad esempio), di dare alle due protagoniste un nuovo volto.

Il regista Saverio Costanzo, parlando con la Repubblica non ha svelato i nomi delle nuove attrici, ed ha affermato che "in tv ho imparato che non si parla del seguito finchè non si chiude un capitolo. Non ho in mente le attrici adulte, ma dovrò cominciare a pensarci". Probabile che la produzione opti per due attrici emergenti, proprio come fatto con Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Bisognerà vedere anche cosa ne penserà Elena Ferrante, l'autrice del libro da cui è tratta la serie che ha guidato la trasposizione televisiva della propria opera.

A livello di trama, la terza stagione con ogni probabilità sarà ambientata negli anni Settanta. Lila, operaia della ditta di Bruno Saccavo, diventerà la portavoce della classe operaia che si ribellerà alle non facili condizioni lavorative. Lenù, invece proseguirà il proprio percorso da scrittrice affermata. Elena invece affronterà il ritorno di Nino.