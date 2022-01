L'Amica Geniale 3, degli inediti teaser anticipano l'arrivo dei nuovi episodi in TV

La terza stagione dell'acclamata serie di Rai 1 L'Amica Geniale - Storia di chi fugge e di chi resta sta per tornare in TV, e a ricordarcelo arrivano dei nuovi teaser.

Gli spettatori di Rai 1 attendono con trepidazione la nuova stagione de L'Amica Geniale, la ormai celebre serie tv basata sull'opera della scrittrice Elena Ferrante.

Di produzione italo-statunitense (frutto di una collaborazione con il network americano HBO), lo show con protagoniste Lila e Lenù sta infatti per tornare sui nostri schermi, e forse anche prima del previsto.

In precedenza avevamo infatti riportato che L'Amica Geniale 3 avrebbe debuttato i primi di febbraio su Rai 1, ma nei nuovi spot televisivi che trovate anche in calce alla notizia è riportata la dicitura "Prossimamente", mentre in un altro post su Instagram, invece, troviamo scritto 6 febbraio.

"Tu mi hai aiutata, adesso ti voglio aiutare io" La terza stagione dell'Amica geniale, "Storia di chi fugge e di chi resta", dal 6 febbraio in onda su @rai1official. Stay tuned" si legge nella caption che accompagna uno dei video.

Quando sarà dunque il debutto ufficiale de L'Amica Geniale - Storia di chi fugge e di chi resta? Probabilmente sapremo con certezza la data in occasione del Festival di Sanremo, o magari già nei prossimi giorni. Intanto restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.