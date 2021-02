L'amica geniale 3, quando uscirà la nuova stagione della serie Rai e HBO?

L’amica Geniale, serie basata sull'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, ha già visto l’uscita di due stagioni e una terza stagione basata sul libro L'amica geniale: Storia di chi fugge e di chi resta sta per arrivare.

La seconda stagione ha debuttato nel febbraio 2020 su Rai Uno con i suoi otto episodi prima di essere rilasciata su HBO negli Stati Uniti a maggio. Lo show segue la storia di un'amicizia pluridecennale tra due donne: Elena e Lila (interpretate da Margherita Mazzucco e Gaia Girace) nella Napoli degli anni '50.



Nell’aprile 2020 la serie è stata rinnovata per una terza stagione e in una dichiarazione il vicepresidente esecutivo della programmazione HBO Francesca Orsi ha detto: "Il fatto che spettatori e critici abbiano continuato ad abbracciare la storia di Elena e Lila rende il tutto ancora più gratificante e ringraziamo l'intero team guidato da Saverio Costanzo per l’ottimo lavoro svolto nella seconda stagione. Non vediamo l'ora di raccontare il prossimo capitolo della vita e dell'amicizia di Elena e Lila."



Dati i tempi di rilascio delle precedenti stagioni, è possibile che la terza arrivi alla fine del 2021 o più probabilmente all’inizio del 2022 con le riprese attualmente in corso a Firenze.



Scoprite la timeline di L'amica Geniale e i libri che dovreste leggere se avete amato L'amica Geniale.