L'Amica Geniale 3, ripartono le riprese a Napoli: cosa accadrà a Lila e Lenù?

Le riprese de L'Amica Geniale stanno procedendo a pieno ritmo nella città di Napoli, che per l'occasione si è rifatta il look per poter essere più idonea a rappresentare gli anni '70. Dopo alcune scene girata in Piazza del Gesù, i lavori si sono spostati nella zona di Via Caracciolo, ovvero quella del lungomare.

Nelle prime foto trapelate dal set, si nota che le riprese sono ambientate nel decennio durante in cui si svolgono le vicende di Storia di chi fugge e di chi resta, il terzo romanzo della saga di Elena Ferrante da cui è tratta questa stagione.

Nelle foto pubblicate da qualche curioso sui social abbiamo avuto modo di vedere l'interprete di Lenù, Margherita Mazzucco e sembra che sia stata avvistata anche Gaia Girace, l'interprete di Lila. Le due attrici come ormai sappiamo bene, compariranno ancora nei primi episodi della terza stagione de L'Amica Geniale per poi essere sostituite da nuove attrici che interpreteranno una versione adulta delle due. Ancora non si conoscono i nomi di queste due nuove interpreti.

Come molte altre produzioni, anche L'Amica Geniale 3 era stata bloccata a causa del coronavirus la scorsa primavera. Le riprese dunque sono state rimandate e dunque anche la messa in onda dei nuovi episodi che probabilmente non verranno mandati in onda prima del prossimo autunno.

